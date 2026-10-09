Bernardo Pereira revalida título mundial (sub-23) de canoagem de mar

O canoísta madeirense Bernardo Pereira, atleta do Clube Naval da Calheta, revalidou o título de Campeão do Mundo Sub-23 de Canoagem de Mar, conquistado em 2025, em Durban, na África do Sul, ao serviço da Selecção Nacional.

A conquista confirma a continuidade do atleta madeirense entre os grandes protagonistas da modalidade, numa carreira marcada pela dedicação, pelo rigor competitivo e por resultados de excelência nas competições internacionais.

Em 2025, Bernardo Pereira sagrou-se campeão mundial na classe SS1, no escalão sub-23 masculinos, tendo conquistado igualmente a medalha de bronze na classificação absoluta masculina. Um desempenho de destaque que projectou o nome da Madeira e de Portugal no panorama mundial da canoagem de mar.

A revalidação do título em 2026, no Campeonato do Mundo que decorre em La Vila Joiosa, Alicante, Espanha, representa mais um motivo de orgulho para a Região Autónoma da Madeira, para a Associação Regional de Canoagem da Madeira, para o Clube Naval da Calheta e para todos os que acompanham o percurso desportivo do atleta.

O sucesso de Bernardo Pereira valoriza igualmente o trabalho desenvolvido pelos clubes madeirenses e pela estrutura regional da modalidade, contribuindo para afirmar a Madeira como uma referência na formação de atletas de alto rendimento.

Bernardo Pereira volta a colocar a Madeira no topo do mundo, reafirmando o talento e a qualidade da canoagem madeirense além-fronteiras.

A Associação Regional de Canoagem da Madeira "felicita o canoísta madeirense Bernardo Pereira pela conquista e revalidação do título de Campeão do Mundo sub-23 de Canoagem de Mar, bem como o Clube Naval da Calheta, a equipa técnica, a família e todos os que contribuíram para este importante feito desportivo. Esta conquista constitui um motivo de enorme orgulho para a canoagem madeirense e para a Região Autónoma da Madeira, levando o nome da Madeira e de Portugal ao mais alto patamar da competição internacional."