Portugal fecha qualificação para o Euro sub-21 com triunfo sobre República Checa

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 encerrou hoje a qualificação para o Campeonato da Europa da categoria com uma vitória por 2-0 sobre a República Checa, depois de já ter garantido a presença na fase final.

No Estádio Municipal de Leiria, o resultado foi construído com um autogolo de Hunal (28 minutos) e um golo de Afonso Moreira (55), que consumaram o oitavo triunfo da equipa de Luís Freire nas 10 partidas realizadas no Grupo B.

Portugal, que já tinha garantido na ronda anterior o primeiro lugar e o apuramento, fechou o grupo com 25 pontos, à frente de República Checa (18), que irá disputar o play-off, Escócia (17), Bulgária (14), Azerbaijão (10) e Gibraltar (zero).

O Europeu de sub-21 vai realizar-se na Albânia e na Sérvia, entre 17 de junho e 04 de julho de 2027, sendo que a seleção portuguesa vai participar na competição pela 11.ª vez e quarta consecutiva.