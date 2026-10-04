Clube Naval do Funchal conquista Campeonato de Escolas e NELO 510 CUP

O Clube Naval do Funchal terminou este domingo, na Baía do Funchal, com vitórias colectivas em duas competições regionais de canoagem, ao conquistar o Campeonato de Escolas de Canoagem NP 2026 e a NELO 510 CUP – Circuito Madeira 2026.

No Campeonato de Escolas, destinado aos escalões de formação e disputado ao longo de quatro etapas, o Naval somou 59 pontos, terminando à frente do Clube Naval da Calheta, segundo classificado, com 40, e da Associação Náutica de Câmara de Lobos, terceira, com 31. Centro Treino Mar, com 19 pontos, e Ludens Clube de Machico, com sete, completaram a classificação colectiva.

O clube funchalense conquistou ainda vários primeiros lugares individuais, através de Lara Gomes, Charlotte Andrade, Juan Freitas, Ivan Yuzik, Camila Quintanilha, Lorena Almeida, Diana Fernandes e Diego Alves. Nas embarcações de dois lugares, venceram também Martim Camacho/Pedro Mendes e Diogo Guerreiro/David Mantero.

O domínio do Clube Naval do Funchal estendeu-se à NELO 510 CUP – Circuito Madeira. A formação terminou a competição com 4.722 pontos, uma vantagem superior a 1.600 pontos sobre a Associação Náutica de Câmara de Lobos, segunda classificada, com 3.108. O Centro Treino Mar fechou o pódio, com 2.934 pontos, seguindo-se o Clube Naval da Calheta (921) e o Ludens Clube de Machico (285).

Também nas classificações individuais da NELO 510 CUP houve várias vitórias do Naval. Miguel Martins e Carlota Duarte venceram em seniores, Rodrigo Santos em sub-23, Martim Perdigão e Ana Matias em juniores e Oriana Freitas em masters femininos.

As duas competições, organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, encerraram este domingo com as últimas etapas realizadas na Baía do Funchal. O Campeonato de Escolas contou com o apoio da NP – Nélio Pereira Publicidade, enquanto a NELO 510 CUP teve o apoio da NELO Kayaks.