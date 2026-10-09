Naval do Funchal conquista título colectivo no Campeonato de Escolas de Canoagem

O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou o 1.º lugar colectivo no Campeonato de Escolas de Canoagem NP 2026, garantindo como prémio uma embarcação destinada aos atletas da formação. A vitória confirma os resultados alcançados pelos jovens canoístas do clube ao longo de uma época marcada por vários triunfos individuais e lugares de pódio.

A última etapa realizou-se no domingo, 4 de Outubro, na Baía do Funchal, com a participação de 19 atletas do CNF, que competiram em embarcações de Surfski (SS1 e SS2) e Stand Up Paddle Canoe (SUPC).

No final da prova decorreu a entrega de prémios do campeonato, cuja classificação final resultou da soma dos pontos obtidos nas quatro etapas. Os atletas navalistas conseguiram vitórias em diferentes escalões, confirmando a evolução demonstrada ao longo da temporada.

Entre os vencedores estiveram Diego Alves, em SUPC Mínimo Masculino; Alice França, em SS1 Iniciado Feminino; Martim Camacho e Pedro Rosário Mendes, em SS2 Iniciado Masculino; Lorena Almeida, em SUPC Iniciado Feminino; Juan Freitas, em SS1 Infantil Masculino; Ivan Yuzik, em SUPC Infantil Masculino; Camila Quintanilha, em SUPC Infantil Feminino; Lara Gomes, em SS1 Cadete Feminino; e Charlotte Andrade, em SUPC Cadete Feminino.

Também alcançaram o 1.º lugar as duplas Afonso Silva e José Bernardo Freitas e Diogo Guerreiro e David Mantero, que partilharam a vitória na prova de SS2 Infantil Masculino.

Nos segundos lugares, Eduardo Rodrigues Pita terminou em SS1 Mínimo Masculino, Martim Jesus Rodrigues em SS1 Iniciado B Masculino e Sebastião Cruz em SS1 Infantil B Masculino. Joana Nascimento foi 2.ª classificada em SUPC Infantil Feminino, enquanto Diogo Guerreiro alcançou a mesma posição em SS1 Infantil A Masculino.

Ao longo das várias categorias, o CNF somou ainda outras classificações relevantes, com destaque para as prestações de Tomás Davi Câmara, Martim Camacho, Pedro Rosário Mendes, Afonso Silva, José Bernardo Freitas, David Mantero e Magno Severim.

A conquista colectiva e a atribuição de uma nova embarcação para a formação representam um reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Clube Naval do Funchal na preparação dos jovens atletas e no desenvolvimento da canoagem regional.