Naval do Funchal vence etapa final do circuito madeirense de canoagem

O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou o 1.º lugar colectivo na Nelo 510 CUP III, a última etapa do circuito madeirense de canoagem de 2026, voltando a destacar-se numa prova em que somou várias vitórias individuais e lugares no pódio.

A formação madeirense encerrou, assim, a época competitiva da mesma forma que a iniciou, no primeiro lugar colectivo. A etapa serviu também de preparação para 2027, permitindo aos atletas que já começaram a trabalhar para a próxima temporada avaliar o trabalho desenvolvido nesta fase de pré-época.

Nos resultados individuais, Paulo Macedo venceu em SS1 Júnior Masculino, escalão em que Martim Perdigão terminou no 2.º lugar e Hamilton Santos no 3.º. Leonardo Catarata Freitas foi 7.º classificado, Simão Caires terminou na 10.ª posição e Tomás Ferreira de Sousa ficou em 12.º.

Em SS1 Júnior Feminino, Beatriz Chaves conquistou a vitória, com Ana Matias a assegurar o 2.º lugar. Já em SS1 Sénior Masculino, Miguel Pinto Martins alcançou a 2.ª posição, enquanto Paulo Camacho terminou em 4.º, Rui Macedo em 5.º e Carlos Vieira Teixeira em 6.º.

O CNF somou mais vitórias nos restantes escalões. Rodrigo Andrade dos Santos e Vítor Santos Alves venceram em SS1 Sub-23 Masculino, enquanto Carlota Fernandes Duarte triunfou em SS1 Sénior Feminino.

Em SS1 Master Feminino, Oriana Freitas garantiu o 1.º lugar, resultado acompanhado pela vitória de Mário Pereira em SS1 Master Masculino.

Os resultados permitiram ao Clube Naval do Funchal fechar a última etapa do circuito regional com o triunfo colectivo e vários títulos individuais, numa prova que marcou também o início da preparação para a próxima época desportiva.