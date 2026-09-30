Madeirense Décio Chaves convocado para Mundial de canoagem

O árbitro internacional madeirense Décio Chaves foi convocado para integrar a equipa de arbitragem do 2026 Canoe Ocean Racing World Championships, que se realiza entre 9 e 12 de Outubro, no C. N. La Vila Joiosa, em Espanha.

A convocatória surge num ano de particular destaque internacional para Décio Chaves. Em 2026, o árbitro integrou também a equipa de arbitragem do Paddle Europe Ocean Racing Championships, realizado em Brest, França, e da ICF Ocean Racing World Cup Series, que decorreu na Madeira.

O Campeonato do Mundo deverá reunir cerca de 750 atletas, elementos das equipas técnicas e oficiais de arbitragem, provenientes de aproximadamente 30 países.

A Associação Regional de Canoagem da Madeira considera que a convocatória constitui um reconhecimento do percurso do árbitro e da representação da Região numa das principais provas internacionais da modalidade.