Técnicos Superiores de Diagnóstico manifestam-se no Funchal

"Negociação sim. Discriminação não". Estas são apenas algumas das palavras de ordem que os Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) começaram por entoar diante da Quinta Vigia, na esperança de serem ouvidos pelo presidente do Governo Regional.

Os profissionais especialistas em várias áreas, da Saúde à Educação ou ao Ambiente, reivindicam uma tabela salarial adequada à especificidade das funções que desempenham, pedem, também, a aplicação integral do Decreto Legislativo Regional relativo à carreira, a adaptação do acelerador regional de progressões aos trabalhadores do Serviço de Saúde da Região (SESARAM) com contrato individual de trabalho e a regularização dos pontos de avaliação acumulados desde 2023.

Depois de uma concentração junto à residência oficial o presidente do Executivo madeirense, encaminham-se, em marcha de protesto, até ao Palácio de São Lourenço, residencial o Representante da República para a Madeira, a quem contam entregar uma moção com as reivindicações que julgam ser justas.

Os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica da Região juntam-se hoje à greve nacional convocada pelo Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde (STSS).

Na Madeira, a representante da estrutura sindical apontou, esta manhã, ao DIÁRIO, uma adesão entre os 90 e os 100%, com vários serviços encerrados.