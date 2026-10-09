Corte de energia eléctrica em troços e túneis da Via Expresso

A Via Expresso vai proceder a cortes de energia eléctrica em cinco túneis da VE3, na sequência de trabalhos de manutenção dos postos de transformação, informou a concessionária em comunicado.

O primeiro corte está previsto para o Túnel do Doutor, entre os quilómetros 12+550 e 14+700, das 21 horas de 12 de Outubro às 3 horas do dia seguinte.

No Túnel da Calheta, entre os quilómetros 14+700 e 16+750, a interrupção da energia decorrerá entre as 21 horas de 13 de Outubro e as 00h10 de 14 de Outubro.

Já no Túnel do Jardim Pelado, entre os quilómetros 18+055 e 20+650, o corte está previsto para o período entre as 22 horas de 14 de Outubro e as 4 horas do dia seguinte.

No Túnel da Ponta do Sol/Madalena do Mar, entre os quilómetros 5+800 e 7+100, os trabalhos decorrerão entre as 22 horas de 15 de Outubro e a 1 hora de 16 de Outubro.

Por fim, no Túnel da Ribeira Brava/Tabua, entre os quilómetros 0+620 e 2+050, a interrupção terá lugar entre as 23h50 de 15 de Outubro e as 4 horas de 16 de Outubro.

A concessionária garante que os trabalhos estarão devidamente sinalizados e apela à compreensão dos utentes, solicitando o cumprimento rigoroso da sinalização e das instruções transmitidas no local.