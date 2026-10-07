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Simulacro de incêndio em carro eléctrico no Aeroporto da Madeira

Foto DR
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Um simulacro de um incêndio num carro eléctrico junto a um dos portões de acesso à pista do Aeroporto da Madeira mobilizou, esta tarde, algumas dezenas de bombeiros das corporações de Santa Cruz, Machico e da própria infraestrutura aeroportuária.

O exercício, que está já numa fase final, teve o acompanhamento do Serviço Regional de Protecção Civil.

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