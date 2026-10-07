Simulacro de incêndio em carro eléctrico no Aeroporto da Madeira

Um simulacro de um incêndio num carro eléctrico junto a um dos portões de acesso à pista do Aeroporto da Madeira mobilizou, esta tarde, algumas dezenas de bombeiros das corporações de Santa Cruz, Machico e da própria infraestrutura aeroportuária.

O exercício, que está já numa fase final, teve o acompanhamento do Serviço Regional de Protecção Civil.