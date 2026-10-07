Portugal expressa solidariedade com o povo israelita

O ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros expressou hoje a solidariedade portuguesa para com o povo israelita, quando se cumprem três anos do ataque do Hamas em Israel, que considerou o mais grave massacre terrorista antissemita depois do holocausto.

"Passam hoje três anos sobre o mais grave massacre terrorista antissemita depois da 'Shoah'", escreve Paulo Rangel, numa mensagem na rede social X, expressando a solidariedade de Portugal para com as famílias das vítimas - "incluindo as portuguesas" - e o povo israelita.

Na mensagem, Paulo Rangel considera ainda que o 07 de outubro de 2023 não pode ser esquecido e que "o antissemitismo tem de ser sempre condenado e combatido".

O ataque do Hamas de 07 de outubro de 2023 em Israel, num local onde decorria um festival de música eletrónica, provocou a morte a 1.200 pessoas e mais de 251 pessoas foram raptadas.

Este ataque desencadeou uma guerra devastadora em Gaza, deixando grande parte do território em ruínas e a sua população de dois milhões de pessoas a viver em condições precárias.