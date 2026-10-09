Conferência no Funchal aborda investigação sobre identidade de Cristóvão Colombo

A Associação Nacional de Professores – Secção da Madeira (ANP Madeira) promoveu hoje a II edição da Conferência Funchal Educação, que contou com a participação do historiador e escritor Manuel Rosa, numa sessão dedicada à investigação sobre a identidade de Cristóvão Colombo.

A iniciativa, organizada em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, integrou as comemorações do 37.º aniversário da Escola Básica dos Louros e proporcionou à comunidade educativa uma abordagem às diferentes interpretações sobre a origem e a identidade do navegador.

Manuel Rosa, natural da ilha do Pico, nos Açores, é doutorado em História Insular e Atlântica (séculos XV-XX) pela Universidade dos Açores. Desde 1991, dedica-se à investigação da vida de Cristóvão Colombo, com trabalho desenvolvido em arquivos históricos, documentação régia e fontes genealógicas de diferentes países.

Na conferência, apresentou uma hipótese que questiona a narrativa tradicional sobre a identidade de Colombo e atribui relevância a Portugal e à Madeira na análise deste tema. As conclusões fazem parte da investigação do historiador e inserem-se num debate histórico sobre a identidade do navegador.

Segundo a ANP Madeira, a Conferência Funchal Educação pretende promover o contacto entre os profissionais da educação e a comunidade e aproximar a escola da cultura e da investigação, incentivando o conhecimento e o pensamento crítico.

A associação adianta que estão previstas novas iniciativas do género em Novembro e Dezembro, dando continuidade ao programa de conferências e encontros dirigidos aos profissionais da educação e à comunidade.