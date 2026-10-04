ONU espera que transição facilite regresso de migrantes à Venezuela

O alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), Barham Salih, disse no sábado estar confiante de que a transição na Venezuela criará um ambiente de segurança e estabilidade que permitirá o regresso de migrantes venezuelanos.

"Muitos querem regressar a casa, mas querem fazê-lo, claro, em segurança e com dignidade, em paz, com reconciliação nacional e reconhecimento destas importantes preocupações e expectativas. Esperamos que muitas pessoas empreendam a viagem e regressem a casa", disse Salih, em declarações à agência de notícias espanhola EFE no final da sua visita de dois dias à Venezuela, a primeira de um alto-comissário do ACNUR ao país.

Salih, salientou, no entanto, que o regresso "é apenas o início" e que ainda há "muito a fazer" para que as pessoas que se sentiram em risco se possam reintegrar na sociedade em segurança.

"Este país (...) enfrentou desafios muito, muito difíceis ao longo dos anos, e esperamos que a paz, a reconciliação nacional e a inclusão criem o ambiente certo para que muitos venezuelanos que fugiram do país tenham a oportunidade de regressar", disse.

De acordo com os dados da Plataforma R4V, uma rede de mais de 200 organizações (incluindo agências da ONU e sociedade civil) para coordenar a resposta humanitária e a integração de refugiados e migrantes da Venezuela em 17 países da América Latina e das Caraíbas, coliderada pelo ACNUR e pela Organização Internacional para as Migrações, cerca de 6,9 milhões de venezuelanos abandonaram o país nos últimos anos.

O alto-comissário afirmou estar a trabalhar com o Governo e outras agências para tentar facilitar os regressos voluntários, bem como com as autoridades de toda a região "para ajudar os venezuelanos que fugiram" do país nos últimos anos.

"Muitos deles anseiam pelo dia em que poderão regressar ao seu país", observou.

O alto-comissário reuniu-se na sexta-feira com a Presidente interina, Delcy Rodríguez, e outras autoridades para discutir o regresso dos migrantes e a sua reintegração, as consequências dos sismos e um novo capítulo na cooperação.

Salih esteve acompanhado pela diretora regional do ACNUR para as Américas, Isabel Márquez, e pelo coordenador residente das Nações Unidas, Álvaro Rodríguez, de acordo com imagens transmitidas pelo canal de televisão estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Na reunião estiveram também presentes o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Félix Plasencia, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Oliver Blanco, e o vice-ministro dos Assuntos Multilaterais, Joaquín Pérez.

O representante do ACNUR já se tinha reunido, no final de setembro, com Plasencia, à margem da Assembleia Geral da ONU, tendo ambos reafirmado o seu compromisso de reforçar a cooperação conjunta, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela.

A visita de Salih acontece em pleno processo de abertura da Venezuela às organizações internacionais, após a captura do então Presidente, Nicolás Maduro, pelos Estados Unidos em Caracas, a 03 de janeiro.