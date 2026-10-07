SPEA-BirdLife procura voluntários para ajudar a resgatar aves marinhas na Madeira

"A partir de meados deste mês, os juvenis de cagarra começam a abandonar os ninhos para iniciar a sua viagem pelo oceano. É durante este primeiro voo que enfrentam um desafio inesperado: a poluição luminosa. Inexperientes e particularmente sensíveis à luz, podem desorientar-se e cair em estradas, passeios ou junto a edifícios, desviando-se do seu objectivo de chegar ao mar". Ora, para ajudar as aves a completar a esta viagem, a SPEA-BirdLife Madeira, através do projecto LIFE Natura@night, está a recrutar voluntários para integrar as campanhas de resgate de aves marinhas.

Entre 23 de Outubro e 5 de Novembro, as brigadas noturnas percorrem as ruas do lado este da ilha, entre Câmara de Lobos e São Jorge, em busca de aves desorientadas, para que possam ser libertadas em segurança junto ao mar.

Mais do que uma oportunidade para ajudar, este voluntariado permite adquirir conhecimentos e experiência prática na área da conservação da natureza. Os participantes terão acesso a formação especializada em diferentes áreas, desde as ameaças e o seguimento de aves marinhas às metodologias de censos, comunicação de ciência e utilização de sistemas de informação geográfica (QGIS). A participação inclui também seguro e certificado de participação. SPEA-BirdLife Madeira

Todos os anos, voluntários de diferentes regiões do Mundo deslocam-se à Madeira para participar nas campanhas de resgate. Desde o início do projecto LIFE Natura@night, em 2022, já 388 voluntários se juntaram a esta iniciativa.

Para Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA-BirdLife Madeira, esta experiência permite muito mais do que ajudar:

Participar nestas campanhas é uma oportunidade para experienciar de perto as ameaças que estas aves enfrentam e perceber a importância de cada resgate. É também uma porta aberta para a partilha, em que voluntários e técnicos trocam conhecimentos e experiências, aprendem uns com os outros e trabalham lado a lado pela conservação das aves marinhas. Cátia Gouveia, coordenadora da SPEA-BirdLife Madeira

Quem quiser juntar-se às campanhas de resgate deve inscrever-se através do formulário disponível em https://forms.gle/tLc4UrE1BGoDFTQh8. A participação é aberta a todos os interessados, não sendo necessária experiência prévia na área da conservação da natureza.

A SPEA-BirdLife Madeira apela ainda a todos os cidadãos, instituições públicas e privadas, para que se juntem a esta missão de protecção das aves marinhas, através da divulgação da campanha junto da comunidade ou da adoção de boas práticas na iluminação exterior, como apagar ou diminuir a intensidade das luzes durante a noite e evitar iluminar zonas costeiras. Para dar a conhecer o seu contributo pode indicar de que forma está a ajudar em https://forms.gle/SpEZrXTGUsZmJMoT8.