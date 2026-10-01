Albuquerque promete mais casas a preços acessíveis

O Governo Regional vai avançar, a partir de Dezembro, com o Fundo de Habitação, destinado a promover a construção de casas a preços acessíveis em todos os concelhos da Madeira. Miguel Albuquerque revelou ainda que estão já em construção "quase 200 casas" fora do PRR.

À margem da entrega de 20 apartamentos em Câmara de Lobos, o governante adiantou que estão também em preparação 50 fogos através de cooperativas.

"Não vamos parar o investimento, nem, por outro lado, vamos deixar de facultar àquelas famílias que precisam acesso à habitação a preços acessíveis", afirmou Albuquerque aos novos moradores.

Sobre o empreendimento entregue, sublinhou a localização e a qualidade das habitações: "Acho que os apartamentos estão muito bem construídos", desejando aos novos inquilinos que a sua estadia seja "maravilhosa".

As rendas são calculadas em função dos rendimentos das famílias e, segundo Albuquerque, não deverão ultrapassar 30% a 35% do rendimento disponível.

O Fundo de Habitação deverá conjugar a disponibilização de terrenos com a redução do IVA, procurando manter preços acessíveis sem um "esforço orçamental muito grande" do Governo.