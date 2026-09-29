Alunos de Geometria da 'Francisco Franco' mostram 'Outro Olhar'

'Outro Olhar' é o tema da exposição dos alunos de Geometria Descritiva A da Escola Secundária de Francisco Franco que amanhã é inaugurada, pelas 13 horas, no corredor junto às salas onde aquela disciplina é leccionada.

Instalada no corredor das Salas 300, a exposição pretende criar uma relação de proximidade e familiaridade com os alunos que frequentam aquele espaço e com a comunidade educativa na vivência dos espaços físicos da escola.

Segundo nota à imprensa, os trabalhos expostos foram desenvolvidos no âmbito da componente lectiva do Projecto Criativo, ao longo do ano lectivo 2025/2026, com maior incidência no terceiro período.

O Projecto Criativo da disciplina de Geometria Descritiva A tem como objectivo desenvolver a criatividade e o pensamento espacial dos alunos, aplicando os conceitos fundamentais da disciplina. Explora os conteúdos estudados, desenvolvendo um trabalho criativo e individual, sem as limitações de enunciados fechados.

O Projecto consistiu na reinterpretação de uma obra de arte (preferencialmente associada à abstração geométrica), a partir da qual o aluno propôs uma leitura tridimensional, utilizando os conteúdos da Geometria Descritiva, nomeadamente a representação no sistema diédrico. Os alunos partiram de uma obra ou de um pormenor da mesma, identificando os seus elementos geométricos e transformando-os numa proposta tridimensional coerente e fundamentada (partir da imagem bidimensional para projetar conjuntos de sólidos / sólidos geométricos compostos).

O trabalho final foi realizado num suporte com largura fixa de 40 cm (medida horizontal obrigatória) e altura variável, a definir em função do projeto, devendo evidenciar rigor técnico, criatividade e atenção ao detalhe. A técnica de execução obrigatória foi a utilização de lápis de cor.

A exposição evidencia: rigor técnico; clareza na representação diédrica; coerência entre a obra de referência e a reinterpretação; qualidade gráfica e cuidado na apresentação. Foi desenvolvida em fases sequenciais: pesquisa, desenvolvimento de ideias, aplicação de conceitos geométricos e elaboração do trabalho final. Todo o processo foi documentado num portefólio, digitalizando (fotografias) e publicando no Classroom, permitindo a organização e partilha.

'Outro Olhar' apresenta trabalhos de alunos de 14 turmas (10.º 11, 10.º 12; 10;13; 10; 14; 10.º 15; 10.º 16; 10º 17; 10.º 33; 11.º 9; 11.º 10; 11.º 11; 11.º 12; 11.º 13 e 11.º 14) com coordenação científica e pedagógica dos professores Arlete Franco; Duarte Sousa; Mafalda Gonçalves; Pedro Berenguer e Sofia Fernandes.