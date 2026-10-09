Velejadoras femininas do Naval veem destaque no Torneio Velamadeira

O Clube Naval do Funchal (CNF) conquistou três lugares de pódio no Torneio Velamadeira, realizado nos dias 3 e 4 de Outubro, no Funchal, integrado nas comemorações dos 50 anos da Autonomia da Madeira.

A competição reuniu cerca de seis dezenas de velejadores das classes Optimist Infantil, Optimist Juvenil, ILCA 4 e Raceboard, com a participação de sete clubes, cinco da Região Autónoma da Madeira e dois de Portugal Continental.

Entre os resultados dos velejadores navalistas, destacou-se Margarida Freitas, que venceu a classificação geral da classe ILCA 4, sendo também a melhor velejadora feminina. Laura Pascoal alcançou o 2.º lugar da classificação geral de Optimist Infantil, conquistando igualmente o 1.º lugar feminino, enquanto Madalena Costa terminou na 3.ª posição da classificação geral de Optimist Juvenil.

Nesta última classe, o CNF contou ainda com Beatriz Freitas, que terminou em 5.º lugar, Henriques Neves, em 7.º, Eva Freitas, em 8.º, e Vicente Farinha, em 10.º.

Em ILCA 4, além da vitória de Margarida Freitas, Szymon Vasconcelos ficou na 6.ª posição, Maksim Kuznetsov terminou em 8.º, Leandra Bogner em 9.º, Maria João Tiago em 10.º, Felix Hethey em 11.º, Santiago Rabaçal em 12.º e Kateryna Stefurak em 16.º.

O torneio constituiu uma oportunidade para os velejadores avaliarem o desempenho competitivo neste início de época, identificarem aspectos a melhorar e darem continuidade ao trabalho desenvolvido nos treinos.