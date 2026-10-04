Portugal vence Noruega e garante apuramento para os quartos de final

Portugal fechou da melhor forma a maratona da Liga das Nações, ao vencer, este domingo, a Noruega por 2-1. Com este triunfo, a selecção nacional garantiu o apuramento para os quartos de final da competição, na quarta jornada do Grupo A4.

A equipa portuguesa viu a Noruega adiantar-se no marcador, com Kristoffer Ajer a inaugurar o resultado. No entanto, a reacção não tardou e Portugal deu a volta ao encontro com golos de João Cancelo e Gonçalo Ramos, garantindo assim mais uma vitória na competição.

Orientado por Jorge Jesus, Portugal - que jogou no Estádio do Dragão, no Porto - segue na liderança do grupo, com 12 pontos, e já garantiu uma das duas vagas que dão acesso aos quartos de final, seguido pela Dinamarca, que hoje venceu o País de Gales (1-0), com seis, enquanto os galeses e noruegueses têm três.

A selecção vai ainda defrontar a Dinamarca, em Braga, no próximo dia 14 de Novembro, antes de fechar a fase de grupos com uma visita ao País de Gales, a 17 do mesmo mês. O objectivo passa por garantir o primeiro lugar do grupo.