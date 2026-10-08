Associação Porta 33 outorgada com Estatuto de Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos
A Associação Porta 33 foi homenageada pelo Conselho Diretivo Regional da Madeira com o Estatuto de Membro Honorário da Ordem dos Arquitectos. A declaração surge no âmbito das celebrações nacionais do Dia Mundial da Arquitectura, pela "orientação cultural, histórico-artística e impacto na comunidade" desta associação.
Fundada em 1989 no Funchal, a Porta 33 – Associação Quebra Costas Centro de Arte Contemporânea promove a arte contemporânea na Região Autónoma na Madeira por meio de exposições, publicações, workshops, visitas guiadas e colóquios. A Associação foi recentemente distinguida com a Medalha de Mérito Cultura, reconhecendo-a pelo contributo significativo para a arte e cultura portuguesas em várias disciplinas.
"A Porta 33 tem tido um papel activo na valorização da arquitectura regional e dos seus arquitectos, através de eventos culturais e artísticos, como sejam publicações, exposições, residências, entrevistas, podcasts e tertúlias.", aponta nota à impresa, acrescentando que "o histórico de contributos artísticos, educacionais, comunitários e o alinhamento com os objectivos da Secção Regional da Madeira na promoção da Arquitetura e de dignificar o papel dos arquitetos na Madeira, a Associação Porta 33 reúne todos os critérios para ser distinguida como estatuto de membro honorário".
A cerimónia de outorga decorreu hoje no Auditório Nuno Teotónio Pereira, na sede nacional da OA, em Lisboa. A distinção foi recebida pela Arq. Madalena Vidigal em representação da Cecília Vieira de Freitas, uma vez que a Porta 33 encontra-se a organizar vários eventos no Porto Santo.