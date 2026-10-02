Nova ordem mundial enche Casa da Luz

A conferência 'Há uma nova ordem mundial? - Desafios globais da segurança, defesa e geopolítica', integrada nas Conferências da Autonomia e nas comemorações do 50.º aniversário da Autonomia, levou ao Museu Casa da Luz, no Funchal, Paulo Portas e António Martins da Cruz para uma reflexão sobre os novos equilíbrios geopolíticos e o papel estratégico da Madeira.

Na assistência estiveram políticos, actuais e antigos governantes, académicos, empresários e outras personalidades da sociedade madeirense.