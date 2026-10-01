Porto Moniz é a 'pequena cidade' mais procurada de Portugal
Porto Santo ocupa a quinta posição do ranking elaborado pelo portal Holidu
"Mergulhar numa piscina natural de lava na Madeira, subir ao ponto mais alto do Algarve, remar numa albufeira alentejana ou provar uma bifana na terra que a tornou famosa: as pequenas cidades portuguesas oferecem escapadinhas para todos os gostos, longe das multidões das grandes cidades e da costa mais movimentada. Com o fim do verão, chega a altura ideal para as descobrir a um ritmo mais lento", frisa uma nota do portal de reservas turísticas Holidu.
O portal de reservas de casas de férias, analisou as pesquisas no Google para identificar as pequenas cidades, vilas e municípios portugueses com menos de 30.000 habitantes que mais despertam a curiosidade dos viajantes, e cruzou-as com o preço médio por noite em cada destino. Porto Moniz, na Madeira, lidera a lista, seguida de Monchique, no Algarve, e de Avis, no Alto Alentejo. É, porém, o interior alentejano, com os seus castelos medievais e o famoso cante, que mais se destaca, com 10 das 17 localidades. Porto Santo fica em quinto nesta lista exlcusiva.
1. Porto Moniz (90.500 pesquisas mensais; 119 € por noite)
É a 'pequena cidade' (sim, sabemos que é uma vila, mas enquadra-se no conceito do estudo) mais procurada de 2026 e, sozinha, soma 19% de todas as pesquisas do estudo. A razão são as piscinas naturais, formadas pelo arrefecimento de lava ao longo de milénios e renovadas pela entrada constante do mar. A entrada custa 3 €, e as vizinhas Piscinas do Aquário são de acesso livre. A cerca de uma hora de carro do Funchal, a vila é também ponto de partida para a Laurissilva da Madeira, floresta classificada Património Mundial da UNESCO desde 1999. A 119 € por noite, fica abaixo da média de 127 € das cinco cidades mais procuradas.
2. Monchique (60.640 pesquisas mensais; 122 € por noite)
Prova que o Algarve não é só praia. Tem dois picos para conquistar: a Fóia, a 902 metros, o ponto mais alto da região, e a Picota, a 774 metros, de onde a vista se abre até à costa. Na vila, a 400 metros de altitude, a visita faz-se também à mesa: Monchique é terra de medronho, com cerca de 85 destilarias no concelho, e de enchidos tradicionais, celebrados todos os anos na Feira dos Enchidos.
3. Avis (40.570 pesquisas mensais; 112 € por noite)
Entra no pódio com quase 900 anos de história. Foi aqui que se instalou, no século XIII, a Ordem de Avis, cujo mestre subiu ao trono em 1385 como D. João I e deu nome a uma dinastia. A vila ergue-se a 201 metros de altitude e do castelo, construído por volta de 1214, ainda se conservam três das seis torres originais. Aos pés do casario estende-se a albufeira do Maranhão, com 40 km de extensão, base da Estação Náutica de Avis para canoagem, vela e outros desportos náuticos.
4. Vendas Novas (27.120 pesquisas mensais; 164 € por noite)
É a porta de entrada no Alentejo para quem chega de Lisboa pela antiga EN4 e a capital nacional da bifana. Segundo a tradição local, tudo começou em 1968 no Café Boavista. Hoje, a vila vende cerca de um milhão de bifanas por ano, registou a marca em 2011 e, em 2024, fez a maior bifana do mundo: 32 kg de carne de porco num pão de 15 metros. Para fazer a digestão, a Rota das Bifanas é um percurso circular de 16,8 km, com duração de quatro a cinco horas.
5. Porto Santo (24.190 pesquisas mensais; 160 € por noite)
A duas horas e meia de ferry do Funchal, é a escapadinha de praia da Madeira. A ilha tem apenas 11 km de comprimento e 6 km de largura, e cerca de 9 km são de praia dourada, com areia a que se atribuem propriedades medicinais. Classificada como Reserva da Biosfera da UNESCO, é também mais antiga do que a Madeira e foi povoada há cerca de 600 anos, uma história que se conta no museu dedicado a Cristóvão Colombo. Para quem quer trocar a toalha pelas botas, o percurso PR1 tem 5 km e 300 metros de desnível e mostra a ilha lá do alto.
Segundo o portal, o Alentejo coloca 10 cidades no top 17: quatro no Alto Alentejo (Avis, Castelo de Vide, Marvão e Crato), três no Baixo Alentejo (Castro Verde, Mértola e Ourique) e três no Alentejo Central (Vendas Novas, Vila Viçosa e Alandroal). Juntas, somam 232.190 pesquisas mensais, 48% do total.
A Madeira faz o mesmo percurso com apenas duas localidades, Porto Moniz e Porto Santo, que concentram 24% das pesquisas. Seguem-se o Algarve, com duas entradas, e um representante cada para a Beira Baixa (Penamacor), a Região de Leiria (Pedrógão Grande) e o Médio Tejo (Constância).
No preço, o Alentejo fica ligeiramente acima da média: 135 € por noite, contra 130 € no conjunto das 17 localidades. Mesmo entre as cinco cidades mais procuradas, o preço médio nunca ultrapassa os 165 €.
O estudo completo pode ser consultado em Holidu.