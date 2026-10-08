Fitness Factory abre terceiro espaço na Madeira

A Fitness Factory inaugurou, ao final da manhã, o terceiro ginásio na Madeira, no Complexo do Marítimo, em Santo António, numa cerimónia presidida por Miguel Albuquerque.

A marca, que já está presente no Caniço e no Amparo, segue o modelo ‘Smart Cost’ e disponibiliza áreas de cardio, peso livre e treino funcional, além de aulas de grupo, acompanhamento nutricional e treino personalizado.

Os promotores destacaram mais de 4,5 milhões de euros de investimento realizado na Região desde 2019, com a criação de dezenas de postos de trabalho directos. Para os próximos três anos está previsto um investimento superior a 2,5 milhões de euros.

Revelaram ainda que a empresa quer "crescer na Madeira com a Madeira", apostando numa equipa local e prevendo novos conceitos e clubes de especialidade.

Bruno Melim, do CS Marítimo, destacou o investimento no complexo desportivo do clube e a importância de reforçar a ligação à comunidade e às novas gerações.

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, considerou que a terceira inauguração da marca demonstra o seu sucesso na Região e afirmou: "Tenho a certeza que dentro de dois anos vou estar aqui, noutro local da Madeira, para inaugurar mais uma Fitness Factory".