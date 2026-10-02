Cruz Vermelha abre inscrições para novos voluntários para emergências na Madeira

A delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa anunciou, hoje, a abertura de inscrições para uma recruta de voluntários na área de emergência para a sua estrutura de emergência, com vista a reforçar as suas equipas e captar novos elementos para a missão de apoio e assistência à população.

As candidaturas decorrem até 30 de Outubro e destinam-se a pessoas com idade igual ou superior a 17 anos, disponibilidade para o voluntariado e o 11.º ano de escolaridade como habilitação mínima.

Sob o mote “Queres ser voluntário/a? Inscreve-te e vem fazer a diferença!”, a iniciativa pretende chegar a cidadãos interessados em integrar uma equipa de voluntariado, adquirir conhecimentos e competências na área da emergência e participar nas ações desenvolvidas pela instituição.

Uma nota divulgada esta tarde pela instituição informa que a integração na área de emergência proporciona aos voluntários a possibilidade de colaborar numa das principais áreas de intervenção da Cruz Vermelha Portuguesa, contribuindo para a prestação de apoio à população em diferentes situações e contextos.

Para a Delegação da Madeira, “o voluntariado constitui também uma forma de envolver a comunidade na missão humanitária da instituição, através da participação de pessoas disponíveis para colocar o seu tempo e dedicação ao serviço dos outros”.

Os interessados podem efectuar a inscrição através do formulário em https://forms.gle/edCTYmbsxTLZzmNi7 . Para obter informações adicionais,

estão disponíveis o contacto telefónico 291741115 e o endereço de correio electrónico [email protected] .