Ministro das Finanças entregou proposta na Assembleia da República

O ministro de Estado e das Finanças entregou hoje ao presidente da Assembleia da República a proposta de Orçamento do Estado para 2027, a terceira elaborada por governos PSD/CDS-PP liderados pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Este ano, a proposta de Orçamento do Governo entrou no parlamento dois dias antes do prazo limite (10 de outubro, que por ser um sábado poderia estender-se até segunda, dia 12).

Joaquim Miranda Sarmento chegou ao parlamento pelas 14:15, acompanhado por três dos seus secretários de Estado e pelo ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, e foi logo a seguir recebido por José Pedro Aguiar-Branco.

Os dois conversaram durante alguns minutos, em tom visivelmente bem-disposto.

Após a entrega formal da proposta de Orçamento na Assembleia da República, o ministro de Estado e das Finanças vai apresentar o documento em conferência de imprensa, pelas 16:00 horas.

O debate na generalidade a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027, no parlamento, vai realizar-se nos dias 27 e 28 de outubro, estando a votação final global prevista para 24 de novembro. O documento já tem viabilização garantida pela abstenção anunciada do PS.