Albuquerque alerta para riscos da dependência digital

Miguel Albuquerque alertou hoje para os riscos da dependência digital, considerando que estas novas formas de adição podem ter “efeitos nefastos na saúde mental das pessoas” e constituem “graves riscos para a saúde pública, para a sanidade mental”.

Na sessão de abertura da VI Convenção de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira e da II Convenção da Macaronésia, na Casa de Saúde São João de Deus, no Trapiche, o presidente do Governo Regional destacou os efeitos da evolução tecnológica, nomeadamente da inteligência artificial, dos algoritmos e da biotecnologia.

Embora reconheça os benefícios destas tecnologias, Albuquerque alertou para os riscos associados ao seu uso excessivo e à dependência digital, que pode “causar grandes distúrbios emocionais”.

O governante abordou também a evolução dos padrões de consumo de álcool, sublinhando que “o consumo do álcool é uma questão de modas”. Como exemplo, apontou o vinho “a decrescer” e as bebidas espirituosas “a subir”.

Perante a evolução dos comportamentos aditivos, Albuquerque defendeu que a resposta deve começar antes da doença. “Se queremos tratar a doença temos que promover a saúde na sociedade”, afirmou, defendendo a necessidade de fazer “trabalho a montante”.

Nesse sentido, apontou a importância de políticas públicas centradas na promoção do desporto, no combate à solidão e na criação de espaços de convívio e relacionamento social.

Albuquerque deixou ainda um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela Casa de Saúde São João de Deus e pelos seus profissionais na área da saúde mental, reiterando o compromisso das entidades públicas com a instituição.