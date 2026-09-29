Alto Risco

Torre atingida pelo fogo na Rua do Sabão perdeu estabilidade e há paredes que podem tombar sobre os imóveis contíguos. Intervenção urgente é considerada necessária. Família fica desalojada na sequência de incêndio. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 29 de Setembro.

"4,9 Milhões de embalagens devolvidas" é outro dos assuntos hoje em destaque no nosso matutino. Sistema Volta movimentou cerca de 490 mil euros em depósitos em pouco mais de cinco meses. ARAE já recebeu 12 reclamações.

Saiba também que "Novo Hospital dá mais 15 dias". Prazo para entrega de propostas para a 3.ª fase foi prolongado até 13 de Outubro. Governo garante que não haverá nova prorrogação. Madeira registou apenas quatro casos de Creutzfeldt-Jakob em 23 anos.

E na entrevista desta terça-feira: “A mobilidade atingiu o caos”. José Manuel Bolieiro defende uma voz comum das duas regiões autónomas perante a República e a União Europeia. “Passagens nunca estiveram tão caras como agora”, alerta ainda Eduardo Jesus.

No Desporto, "Marítimo assina página histórica". Verde-rubros estreiam-se amanhã, em França, na primeira fase de grupos europeia do andebol madeirense. Limoges é o primeiro adversário na EHF European League.

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