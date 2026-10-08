Albuquerque garante verbas no OE2027 e prepara Orçamento Regional

Miguel Albuquerque afirmou que estão asseguradas verbas no Orçamento do Estado para 2027 para compensar a ausência do Fundo de Coesão, além de apoios destinados a fazer face aos custos da saúde na Região.

O presidente do Governo Regional, que falava à margem da Vai Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, adiantou ainda que existe a intenção de aprovar o novo regime do Centro Internacional de Negócios da Madeira e referiu outros dossiês, nomeadamente a majoração para a Universidade da Madeira.

A compensação pela perda do Fundo de Coesão foi uma das matérias negociadas por Albuquerque com o primeiro-ministro, Luís Montenegro. O valor apontado pelo governante ronda os 79 milhões de euros.

Questionado sobre o Orçamento Regional para 2027, Albuquerque revelou que os trabalhos para a sua elaboração “já iniciaram”, numa fase em que a proposta do Orçamento do Estado para 2027 deverá ser entregue na Assembleia da República até 12 de Outubro.

O novo regime do Centro Internacional de Negócios e a compensação pelos custos da insularidade estão entre as matérias que o Governo Regional tem vindo a negociar com o executivo da República.