Parlamento Sénior valoriza participação e experiência dos menos jovens

A Assembleia Legislativa da Madeira e a Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude assinaram o protocolo de cooperação para a concretização do Parlamento Sénior da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do Dia Internacional do Idoso.

A assinatura decorreu entre a presidente da Assembleia Legislativa, Rubina Leal, e a secretária regional Paula Margarido. Durante a cerimónia, Rubina Leal destacou os desafios da inversão demográfica e defendeu que o aumento da longevidade exige novas respostas sociais.

"Vivermos mais anos é uma conquista que devemos valorizar. O grande desafio é garantir que essa longevidade é acompanhada de qualidade de vida, participação, reconhecimento e oportunidades para continuar a contribuir para a sociedade", afirmou a presidente do parlamento madeirense, sublinhando que a demografia é "um dos principais desafios do nosso tempo".

Instituído pela Resolução n.º 2/2026/M, o programa visa promover a cidadania activa, o debate democrático e o envolvimento das pessoas mais velhas no processo parlamentar, culminando na realização de uma sessão anual dirigida à população sénior.