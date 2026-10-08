Estados Unidos interceptaram 90 cargueiros a transportar combustível para Cuba

As autoridades americanas anunciaram hoje que intercetaram 90 carregamentos de combustível destinados a Cuba, com um valor aproximado de três milhões de dólares, num contexto de bloqueio petrolífero imposto por Washington aquele país.

Este combustível destinava-se à Enetec, uma empresa cubana sujeita a sanções americanas desde julho passado.

Setenta e uma cargas foram localizadas em Port Everglades, na Flórida, e o restante foi feito no porto de Houston, no Texas.

"Estes 90 carregamentos deveriam, de acordo com os documentos, ser enviados ao governo cubano através de uma entidade sancionada pelo governo americano", declarou José Figueroa, do Departamento de Segurança Interna dos EUA, numa conferência de imprensa.

O vice-ministro cubano dos Negócios Estrangeiros, Carlos Fernandez de Cossio, respondeu que é "ilegal" os Estados Unidos ameaçarem com retaliações as empresas que exportam combustível para a ilha de Cuba.

Washington, que não esconde a sua vontade de ver uma mudança de regime no país vizinho e inimigo ideológico, impôs desde o final de janeiro um bloqueio quase total ao petróleo na ilha de 9,4 milhões de habitantes, o que mergulhou o país numa crise económica e energética muito grave.