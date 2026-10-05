Presidente iraniano diz que negociar com Estados Unidos "não faz sentido"

O presidente iraniano, Massoud Pezeshkian, afirmou hoje que negociar com os Estados Unidos "não faz qualquer sentido", acusando o governo norte-americano de praticar "sanções e pressões" constantes, segundo a televisão estatal iraniana Irib.

"Até agora, atacaram-nos três vezes depois de discussões, o que mostra que não procuram o diálogo", declarou Pezeshkian.

Mais de sete meses depois dos primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, as negociações entre Washington e Teerão parecem estar num impasse.

"As negociações não fazem qualquer sentido com um inimigo que pratica diariamente assassinatos, sanções e pressões e que não cumpre os seus compromissos", acrescentou o presidente iraniano.

Apesar da conclusão de um cessar-fogo em abril, da assinatura de um protocolo de entendimento em junho e de contactos à margem da Assembleia-Geral da ONU em setembro, os Estados Unidos e o Irão continuam em confronto em torno do estratégico estreito de Ormuz, proferindo regularmente ameaças de novos ataques.

No domingo, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano afirmou que não havia uma "solução militar" para a guerra no Médio Oriente, "nem qualquer solução baseada em novas sanções".

"Se os nossos inimigos escolherem novamente a via do confronto militar, a nossa resposta será mais forte do que anteriormente e iremos defender-nos com uma força ainda maior", declarou Abbas Araghchi perante embaixadores estrangeiros em Teerão.

Araghchi defendeu ainda que "só negociações baseadas na justiça e na equidade permitirão encontrar uma solução para pôr fim a este conflito e à agressão ilegal e injusta contra o Irão".

Responsáveis norte-americanos e iranianos tinham reunido no final de setembro, em Nova Iorque, à margem da Assembleia-Geral das Nações Unidas, antes de o Irão propor um plano para reabrir o estreito de Ormuz, epicentro do conflito, no prazo de sete dias, em troca, nomeadamente, do levantamento das sanções económicas norte-americanas contra o país.

Donald Trump rejeitou a proposta, mas deixou a porta aberta à continuação de negociações indiretas, sem excluir a possibilidade de novos ataques contra o Irão.

Ao mesmo tempo, Washington reforçou a sua guerra económica contra Teerão, impondo novas sanções ao setor da aviação iraniano.

No terreno, registou-se uma acalmia nas últimas semanas: os Estados Unidos não atacam o Irão desde 01 de setembro, embora navios tenham sido regularmente alvo de ataques no estreito de Ormuz.