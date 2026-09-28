Madeira arranca a semana com calor, algumas nuvens e poeiras em suspensão

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para hoje, no arquipélago da Madeira, períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral pouco nublado durante a tarde, vento fraco (inferior a 15 km/hora), tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste a partir do fim da manhã. Continuam ainda poeiras em suspensão.

As temperaturas vão variar entre os 23 e os 28 graus na ilha da Madeira e entre os 21 e os 28 graus no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 1 a 1,5 metros de altura e na costa Sul ondas inferiores a 1 metro de altura.

A água do mar deverá estar a uma temperatura de 23/24ºC.