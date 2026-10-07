17 famílias da Ribeira Brava recebem habitações esta quinta-feira

17 famílias da Ribeira Brava vão receber, esta quinta-feira, as chaves dos seus fogos, no Complexo Habitacional da Tabua. Trata-se de um empreendimento promovido pela IHM e orçado em 2.984.014,17 euros, a que acresce IVA.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa, pelas 16h30, na cerimónia.

O edifício comporta 3 T1, 10 T2 e 4 T3. Tem estacionamento privativo, zonas de convívio comuns, nomeadamente parque infantil e áreas verdes. E 21 estacionamentos privados

Está implantando num terreno com 1.420 m2.

Com este empreendimento da Tabua, até à data, já foram entregues 645 habitações das 808 previstas, no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência (PRR), informa a Presidência do Governo Regional através de nota à imprensa.