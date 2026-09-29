Nova Direita questiona fiscalização após encontrar hortícolas alegadamente deteriorados

A Nova Direita questiona, esta terça-feira, a actuação da Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) depois de ter encontrado produtos hortícolas que, segundo o partido, aparentavam estar deteriorados e permaneciam disponíveis para venda em supermercados da Madeira.

A situação terá sido detectada durante uma visita de elementos do partido a vários estabelecimentos comerciais, com o objectivo de avaliar o impacto do aumento dos preços dos bens essenciais. Jorge Luz, da Nova Direita, afirma, em comunicado, que foram encontrados hortícolas em condições que suscitaram dúvidas quanto à sua comercialização, situação que o partido diz ter documentado através de fotografias.

"Onde está a fiscalização? Quem está a verificar diariamente as condições em que determinados produtos são colocados à venda? Quem protege o consumidor madeirense?", questiona Jorge Luz.

Sem acusar o estabelecimento de qualquer infracção, a Nova Direita pede à ARAE que fiscalize os locais em causa, apure as condições dos produtos e esclareça eventuais medidas adoptadas caso sejam confirmadas irregularidades. O partido reclama ainda maior transparência relativamente às acções de fiscalização realizadas nos supermercados da Região.

A Nova Direita aproveita também para recordar que o coordenador regional, Paulo Azevedo, solicitou anteriormente uma reunião com a ARAE, garantindo que, até ao momento, não recebeu resposta ao pedido.