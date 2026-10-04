Açores sem qualquer pedido do Ministério Público sobre a Base das Lajes

O presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, garantiu que o executivo açoriano não recebeu, até ao momento, qualquer pedido de esclarecimento ou informação por parte do Ministério Público no âmbito do inquérito à utilização da Base das Lajes pelos Estados Unidos.

O Ministério Público abriu um inquérito para apurar a legalidade da utilização da infra-estrutura militar norte-americana nos Açores, na sequência de uma queixa apresentada pelo Bloco de Esquerda.

“Não tenho ainda nenhum pedido de resposta, nem nenhuma pergunta formulada por quem quer que seja”, declarou, à margem do encerramento das Jornadas Atlânticas do Turismo, que se realizaram na Ilha de São Jorge, e que contaram com a participação do município do Porto Santo.

“O Governo da República é quem lidera esta matéria”, frisou, acrescentando que a participação dos Açores decorre no âmbito das relações bilaterais e das negociações que vão sendo desenvolvidas, nas quais o executivo regional tem representação.

Questionado sobre se continua a defender a necessidade de rever o acordo bilateral e se pretende manter-se informado sobre a utilização da Base das Lajes, o Bolieiro afirmou que existe “uma normalidade no relacionamento institucional”.

O líder do executivo açoriano rejeitou ainda a existência, neste momento, de motivos para ser chamado no âmbito da investigação, voltando a realçar que se trata de uma matéria que é da responsabilidade do Estado. “É uma responsabilidade e uma gestão do Estado e, portanto, do Governo da República”, concluiu.