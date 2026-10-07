Catarina Cruz vence VII Maratona Fotográfica da ARCA D’Ajuda

O Museu de Electricidade – Casa da Luz, no Funchal, acolheu esta quarta-feira a inauguração da exposição internacional de fotografia ‘AURA – O Instante da Luz’, que une a comunidade fotográfica internacional aos talentos locais, numa coorganização entre a United Photo Press e a Associação Recreativa e Cultural da Ajuda (ARCA D’Ajuda). A ocasião ficou, também, marcada pela entrega dos prémios da VII Maratona Fotográfica e da I Mini-Maratona Fotográfica da ARCA D’Ajuda.

Catarina Cruz conquistou o primeiro lugar da Maratona Fotográfica com o trabalho ‘A lagartixa despreocupada’, seguida de Luís Barros, com ‘Arquitetónico’, e Susana Vilar, com ‘Renascer’. Na Mini-Maratona, destinada aos mais jovens, o vencedor foi Afonso Rebelo, com ‘A beleza que permanece’, seguindo-se Tomás Correia, Kiko Maria Almeida e Malu Pahor.

Foram ainda atribuídos prémios de Redes Sociais a Kiko Maria Almeida e Su Costa, enquanto Liliana Camacho venceu o Prémio ARCA Reels, dedicado ao vídeo.

A exposição assinala os 36 anos da United Photo Press e reúne trabalhos internacionais e imagens produzidas no âmbito das maratonas realizadas, em Julho, sob o tema ‘À Deriva por São Martinho’. A mostra permanece patente no Museu de Electricidade – Casa da Luz até 7 de Novembro, com entrada livre.