'Aura - O Instante da Luz' em exposição no Museu de Electricidade
A Exposição Internacional de Fotografia 'Aura– O Instante da Luz' inaugura amanhã, 7 de Outubro, pelas 17h30, no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal.
A mostra é organizada pela United Photo Press e pela ARCA D’AJUDA – Associação Recreativa e Cultural da Ajuda e assinala o 36.º aniversário da United Photo Press.
A exposição reúne trabalhos em grande formato de fotógrafos internacionais membros da organização e de 20 autores convidados. Integra ainda os trabalhos vencedores e participantes da VII Maratona Fotográfica e da I Mini-Maratona Fotográfica da ARCA D’AJUDA.
Inspirada no conceito de aura desenvolvido pelo filósofo Walter Benjamin, a exposição propõe uma reflexão sobre a fotografia enquanto expressão de autenticidade, memória e singularidade do instante.
'Aura – O Instante da Luz' estará patente até 7 de Novembro de 2026.