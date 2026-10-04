Lula vence em Lisboa e Porto e perde em Faro

Lula da Silva foi o candidato presidencial mais votado nas áreas consulares de Lisboa e do Porto, segundo dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e Flávio Bolsonaro venceu o escrutínio em Faro.

Segundo os dados publicados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, que concorre a um quarto mandato, ganhou na área consular da capital portuguesa, Lisboa, onde se concentravam o maior número de votantes, com 14.948 votos, equivalente a 53,51%, contra 10.548 votos de Flávio Bolsonaro, correspondentes a 37,76%. Foram contabilizados 27.936 votos válidos.

O Presidente também venceu no Porto, com 10.356 votos, o equivalente a 52,49% dos votos válidos, contra os 7.559 obtidos por Flávio Bolsonaro, que perfazem 38,32% dos votos válidos. Foram contabilizados 19.726 votos válidos.

Já em Faro, a vitória foi dada ao senador Flávio Bolsonaro.

O filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro conseguiu 1.305 votos, 48,88%, e Lula da Silva conseguiu 1.097 votos, o que equivale a 41,09%. Foram contabilizados 2.670 votos válidos.

Mais de 158 milhões de brasileiros foram hoje chamados às urnas para as eleições gerais do país, em que se procura também eleger o próximo Presidente, num escrutínio altamente polarizado entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro.

As eleições, cujo voto é obrigatório no Brasil, para cidadãos alfabetizados entre os 18 e os 70 anos, visam eleger governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, além do próximo chefe de Estado.

O Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, procura a reeleição aos 80 anos e o seu quarto mandato, enquanto o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-Presidente Jair Bolsonaro, tenta devolver o poder ao campo bolsonarista, quatro anos depois da derrota do pai contra o mesmo adversário que tenta agora derrotar, apesar de as sondagens apontarem para um empate técnico.

Caso nenhum candidato obtenha hoje os necessários mais de 50% dos votos válidos, está prevista uma segunda volta para 25 de outubro, segundo o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em Portugal estão recenseados mais de 134.000 brasileiros, mas apenas vão ajudar a eleger o Presidente e o vice-Presidente da República, sendo que as mesas de voto encerraram às 17:00.

Em Lisboa, devido ao elevado número de eleitores, a votação decorreu em três locais - Reitoria da Universidade de Lisboa, Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. No Porto, as mesas funcionaram no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). Em Faro, votaram na sede do consulado.

Na capital portuguesa estavam inscritos cerca de 79.000 eleitores, no Porto mais de 47.000 e em Faro perto de 9.000.

Portugal é o segundo maior colégio eleitoral no estrangeiro, atrás dos Estados Unidos da América.