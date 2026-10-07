Cerimónias do 7 de Outubro em Telavive juntam 50 mil pessoas

Cerca de 50 mil pessoas reuniram-se em Telavive esta noite para acompanhar as cerimónias do terceiro aniversário dos ataques de 07 de outubro de 2023, perpetrados em Israel por milícias palestinianas de Gaza lideradas pelo movimento islamita Hamas.

O evento foi apresentado por Eli Sharabi, um ex-refém em Gaza cuja mulher e duas filhas foram assassinadas no dia do ataque do Hamas, movimento considerado terrorista pela União Europeia, Estados Unidos, Israel e vários outros países. A atriz israelita Shani Cohen conduziu a cerimónia ao seu lado.

"Nessa manhã de sábado, perdemos tanto... Perdemos amigos, familiares, lares e comunidades inteiras que ficaram devastadas. Perdemos as pessoas que mais amávamos; perdemos a nossa sensação de segurança; perdemos parte da nossa inocência, e os nossos corações ardiam", afirmaram no discurso de abertura.

"E naquele dia, que mergulhou todo o Estado de Israel num profundo abismo de dor, parecia que também tínhamos perdido o país que um dia conhecemos", adiantaram.

O evento foi organizado pelo Kumu ("Levantem-se", em hebraico), um grupo formado por pessoas próximas das vítimas do massacre.

Esta foi a cerimónia popular alusiva ao aniversário, uma vez que a cerimónia oficial do Estado foi realizada na segunda-feira, seguindo a data estabelecida pelo calendário judaico.

Segundo o jornal The Times of Israel, a realização de cerimónias separadas "evidencia a profunda divisão existente entre muitos sobreviventes e familiares das vítimas, por um lado, e o governo, por outro --- que se recusou a criar uma comissão estatal de inquérito sobre as falhas do dia 07 de outubro".

Perante cerca de 50 mil pessoas em Telavive, segundo estimativas de fontes da organização, pelo palco passaram cantores nacionais, bem como familiares e pessoas próximas das vítimas --- tanto civis como membros das forças de segurança israelitas.

"Nessa manhã, os sistemas entraram em colapso e o Estado falhou. Nas longas horas num abrigo seguro, a confiança que tínhamos como âncora desfez-se em pedaços", disse um dos fundadores do Kumu, Omri Shifroni, que perdeu sobrinhos e tios nesse dia.

A 07 de outubro de 2023, cerca de 6.000 palestinianos invadiram as comunidades israelitas na fronteira com a Faixa às 06h29 da manhã, num ataque liderado pelo Hamas e coordenado com outras milícias do enclave, que envolveu também o lançamento de mísseis contra o sul de Israel.

Cerca de 1.200 pessoas morreram no ataque e outras 251 foram feitas reféns pelo Hamas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva contra Gaza, na qual morreram mais de 74.200 palestinianos, segundo dados do Ministério da Saúde controlado pelo Hamas, que não distingue o número de vítimas civis do de combatentes.