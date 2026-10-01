Albuquerque rejeita "mistério" nas insígnias dos 50 anos

Miguel Albuquerque rejeitou a existência de qualquer "mistério" em torno da lista dos homenageados com as insígnias dos 50 anos da Autonomia.

"Eu acho que as insígnias são uma representação transversal da sociedade madeirense", afirmou o presidente do Governo Regional.

Albuquerque destacou o papel do povo madeirense no processo autonómico, considerando que "o grande protagonista" da mudança política e da conquista da Autonomia foi a população da Madeira.

"Quem conquistou a Autonomia, quem garantiu esta conquista histórica, que é um marco no desenvolvimento e na democracia em Portugal, foi, sem sombra de dúvida, o povo madeirense", declarou.

Questionado sobre a divulgação da lista dos homenageados, admitiu não saber se já tinha sido tornada pública, desvalorizando a questão.