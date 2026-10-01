UMAR Madeira lança campanha 'Ainda' contra o idadismo
No âmbito do Dia Internacional das Pessoas Idosas, que se assinala esta quinta-feira, 1 de Outubro, a UMAR Madeira apresentou a campanha ‘Ainda’, um projecto com a duração de um ano que visa combater o idadismo e promover a valorização das pessoas seniores na Região.
Com o envelhecimento populacional a intensificar-se na Madeira, onde mais de 21,9% da população tem 65 ou mais anos, a associação pretende mudar mentalidades e combater os estereótipos associados à idade, alertando para o impacto do preconceito, que afecta particularmente as mulheres.
A iniciativa arranca com a partilha de testemunhos de dez pessoas sobre os seus sonhos e aspirações futuras. Ao longo dos próximos meses, a campanha incluirá também recolha de testemunhos em vídeo e a realização de encontros intergeracionais, estendendo-se até 1 de Outubro de 2027.