Ribeira Brava angaria mais de 40 mil euros para a Liga Contra o Cancro

A Ribeira Brava acolhe este fim-de-semana, durante 24 horas, a festa de encerramento do projecto ‘Um Dia Pela Vida’, iniciativa do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) que, desde o mês de Abril, mobilizou a população local para a dinamização de actividades com vista a angariar verbas para ajudar os doentes oncológicos.

O balanço provisório aponta, para já, a angariação de um valor superior a 40 mil euros, a que acresce as receitas destes dois dias de festa, resultado do esforço e da generosidade coletiva nas centenas de actividades promovidas pelas equipas ribeira-bravenses.

Durante a cerimónia de encerramento, realizada esta tarde, o presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, expressou o orgulho da autarquia no cumprimento das expetativas traçadas no arranque da iniciativa. “Passados 10 anos, a Ribeira Brava volta a deixar a sua marca nesta luta. Começámos com 27 equipas e 372 participantes. Chegamos a esta festa com 38 equipas e mais de 560 participantes adultos e crianças, num percurso que contou com mais de meia centena de actividades. Tudo isto aconteceu porque houve pessoas que trouxeram outras pessoas", sublinhou o edil que destacou ainda a vertente humana e solidária do projecto, deixando uma saudação aos sobreviventes, doentes e cuidadores.

"Não podemos conhecer por inteiro aquilo que cada um sente. Mas podemos estar presentes. Podemos ouvir. Podemos fazer com que pedir ajuda seja mais fácil e que ninguém tenha de guardar tudo para si. A Ribeira Brava abraça a vida. E este abraço deve chegar, sobretudo, a quem mais precisa dele", referiu, apontando para os vencedores e sobreviventes da causa oncológica. Aos cuidadores e às famílias, dirigiu uma palavra de ânimo e carinho.

Jorge Santos deixou ainda uma palavra de agradecimento a todas as entidades e parceiros envolvidos no projecto, bem como aos restantes membros da comissão organizadora local pelo empenho contínuo ao longo do projecto.

Reconheceu o trabalho da ADBRAVA e da sua presidente, Joana Gomes, que dedicou tempo e energia em cada etapa. “Em Abril, agradeci-te por teres dado o teu sim. Hoje, quero agradecer-te por tudo o que fizeste com esse sim. Espero que hoje, aos olhares para esta plateia, sintas o reconhecimento e o carinho de todos nós.

Segundo nota à imprensa, a edição deste ano mobilizou uma Comissão Organizadora Local de 20 elementos, 38 equipas e 563 participantes, dos quais 428 adultos e 55 crianças, para além de ter reunido 80 sobreviventes.

A festa de encerramento, que termina domingo às 16 horas, assinala o encerramento do projecto ‘Um Dia Pela Vida’, mas o município reforça o desejo de que as redes de apoio, a proximidade e a sensibilização construídas durante estes meses permaneçam ativas na comunidade local.

O dia de hoje fica marcado pela arruada que juntou as equipas envolvidas, uma missa presidida pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, testemunhos dos sobreviventes e uma cerimónia das luminárias.

Ao longo destas 24 horas, que terminam amanhã às 16 horas, não faltará animação com Grupos de folclore, João Vinagre, Sandra & Ricardo, Banda Cool Night, Roberto Jardim, Triova Voices e DJ Waga. Terá ainda música popular, grupos de coras e de acordeões, Carlota Correia, Júlia Ochôa, Diogo Filipe Abreu e muito mais. O evento termina com a cerimónia da Passadeira Pela Vida.