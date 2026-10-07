Via Rápida com trânsito matinal congestionado

Bom dia. A manhã desta quarta-feira começa com congestionamento em ambos os sentidos da Via Rápida e nos locais habituais.

O mais 'antigo' congestionamento acontece na zona da Cancela, que continua a gerar muita resistência quando o trânsito é intenso. É o que acontece nesta manhã que teve já cerca de 3 km de extensão no sentido Machico - Ribeira Brava e já há mais de meia-hora, mas já com sinais de melhoria, uma vez que a concessionária dá conta agora de 2 km de congestionamento.

No sentido oposto, quase 3.5 km de extensão naquela que se tornou a nova zona de estrangulamento do tráfego, a partir do nó do Pilar - Santo António.