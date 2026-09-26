Acidente com carro de rent-a-car condiciona trânsito junto ao aeroporto

Um acidente envolvendo um carro de rent-a-car está a condicionar o trânsito na zona da cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira, debaixo da ponte.

Segundo as informações disponíveis, a viatura embateu em contramão.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e um veículo de desencarceramento.

O trânsito no sentido de Santa Cruz está a ser encaminhado para a Via Rápida.