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Acidente com carro de rent-a-car condiciona trânsito junto ao aeroporto

Viatura embateu em contramão debaixo da ponte, com trânsito para Santa Cruz a ser encaminhado para a Via Rápida

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Foto ADF

Um acidente envolvendo um carro de rent-a-car está a condicionar o trânsito na zona da cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira, debaixo da ponte.

Segundo as informações disponíveis, a viatura embateu em contramão.

Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e um veículo de desencarceramento.

O trânsito no sentido de Santa Cruz está a ser encaminhado para a Via Rápida.

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