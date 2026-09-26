Acidente com carro de rent-a-car condiciona trânsito junto ao aeroporto
Viatura embateu em contramão debaixo da ponte, com trânsito para Santa Cruz a ser encaminhado para a Via Rápida
Um acidente envolvendo um carro de rent-a-car está a condicionar o trânsito na zona da cabeceira do Aeroporto Internacional da Madeira, debaixo da ponte.
Segundo as informações disponíveis, a viatura embateu em contramão.
Para o local foi mobilizada uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e um veículo de desencarceramento.
O trânsito no sentido de Santa Cruz está a ser encaminhado para a Via Rápida.
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