Colonos israelitas agridem fotógrafo da AFP em trabalho na Cisjordânia

Um fotógrafo da agência de notícias Agência France-Presse (AFP) foi agredido hoje, tendo ficado ferido, por um grupo de colonos israelitas quando fazia a cobertura de atos de violência contra palestinianos na Cisjordânia ocupada.

Segundo denunciou a própria AFP, o fotojornalista Yaafar Ashtiye, de 58 anos, sofreu contusões na cabeça e nas costas e foi levado para um hospital em Nablus (norte da Cisjordânia), onde permanece sob observação.

Ashtiye e o também fotógrafo da AFP John Wessels encontravam-se, segundo a agência francesa, perto de Aqraba (norte) quando observaram um militar israelita a deter um homem quando vários palestinianos colhiam azeitonas.

Segundo o relato de Wessels, retransmitido numa nota pela agência francesa, um veículo todo-o-terreno aproximou-se a grande velocidade dos jornalistas e um dos seus ocupantes abriu fogo contra eles com munições reais.

Pelo menos seis colonos dirigiram-se aos jornalistas enquanto disparavam, para depois abalroarem Ashtiye e golpearem-no com as suas armas.

Os agressores levaram também o equipamento fotográfico daquele profissional, afirmou a AFP.

O ataque terá ocorrido, segundo o meio de comunicação, a cerca de 500 metros de uma dezena de militares israelitas, que não intervieram.

O ataque ocorre num contexto de aumento da violência na Cisjordânia, onde organizações de direitos humanos, como a israelita B'Tselem, denunciam agressões cada vez mais frequentes de colonos israelitas contra palestinianos, especialmente durante a época da colheita de azeitonas, de grande importância económica e cultural para as comunidades palestinianas.

Organizações defensoras da liberdade de imprensa também têm denunciado um aumento das restrições e agressões contra jornalistas que trabalham na zona por parte dos colonos israelitas, que residem neste território ocupado desde 1967, o que é considerado ilegal segundo o direito internacional.

O próprio Ashtiye já sofreu ameaças e viu o seu veículo incendiado em agosto deste ano, segundo denunciou então a agência francesa, pelas mãos de colonos israelitas na Cisjordânia.

A Associação da Imprensa Estrangeira (FPA na sigla em inglês) já condenou a agressão sofrida hoje pelo fotógrafo AFP.

"Este ataque constitui uma tentativa flagrante de intimidar a imprensa e dificultar a divulgação de informação verdadeira a partir da Cisjordânia. Os meios de comunicação internacionais têm a responsabilidade de expor todas as perspetivas da história e não se deixarão dissuadir por agressões físicas nem ameaças", afirmou a FPA num comunicado.

A organização expressou a sua "profunda preocupação" pelo ataque contra Ashtiye, de 58 anos, que foi repetidamente agredido e despojado do seu equipamento fotográfico por um grupo de colonos israelitas.

Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, 19 jornalistas foram detidos pelas autoridades israelitas na Cisjordânia desde o ataque do Hamas a Israel em 07 de outubro de 2023.

De acordo com dados da ONG B'Tselem, as forças israelitas e os colonos mataram desde 07 de outubro de 2023 mais de 1.100 palestinianos na Cisjordânia ocupada, incluindo Jerusalém Oriental, entre eles mais de 240 crianças e adolescentes palestinianos.