Ontário quer reforçar comércio com Portugal perante retração dos EUA

O 'premier' do Ontário, Doug Ford, defendeu ontem o reforço das relações comerciais com Portugal, que classificou como um "parceiro comercial vital", num contexto em que os Estados Unidos estão a "virar-se para dentro".

"À medida que os Estados Unidos se viram para dentro, estas são exatamente as relações que procuramos fortalecer e nas quais queremos apostar ainda mais", afirmou Doug Ford, durante um encontro com empresários da comunidade luso-canadiana, em Toronto.

O governante conservador destacou Portugal entre os países europeus com os quais a província canadiana pretende aprofundar as relações económicas e comerciais.

"Portugal é um parceiro comercial vital para o Ontário e estou confiante de que a nossa relação só irá crescer nos próximos anos, à medida que criamos prosperidade duradoura para os nossos cidadãos dos dois lados do Atlântico", declarou.

Segundo Ford, o comércio bilateral entre o Ontário e Portugal ultrapassou 1,1 mil milhões de dólares canadianos em 2025 (cerca de 682 milhões de euros), existindo "enormes oportunidades" para aumentar esse valor e criar emprego nos dois territórios.

"Há enormes oportunidades para expandir [esta relação], fazê-la crescer ainda mais, criar empregos em Portugal, criar empregos aqui no Ontário e em todo o país", disse, dirigindo-se ao embaixador de Portugal no Canadá.

Doug Ford garantiu ainda que Portugal encontrará no Governo do Ontário "um forte aliado" nesse objetivo.

O 'premier' identificou a indústria aeroespacial, a indústria transformadora avançada e as ciências da vida entre os setores nos quais as duas partes podem aprofundar a cooperação.

Ford recordou, a este propósito, contactos mantidos pelo ministro do Desenvolvimento Económico, Criação de Emprego e Comércio do Ontário, Vic Fedeli, com representantes portugueses para procurar novas formas de desenvolver as parcerias existentes.

O chefe do Governo do Ontário enquadrou a aproximação a Portugal na estratégia da província para diversificar os mercados e encontrar novos parceiros comerciais, numa altura de tensões comerciais com os Estados Unidos, principal parceiro económico do Canadá.

Ford voltou a criticar o protecionismo e defendeu o comércio livre como instrumento de crescimento económico, afirmando que o Ontário procura novos mercados e parceiros comerciais.

No encontro, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Canadá e que reuniu cerca de 170 pessoas, o embaixador de Portugal no Canadá defendeu também que existe uma oportunidade para elevar a relação económica entre os dois países e, em particular, com o Ontário, a "um novo nível".

O diplomata destacou setores como mineração, indústria aeroespacial e defesa, tecnologias e 'software', indústria farmacêutica e ciências da vida, energias renováveis e agroindústria como áreas onde estão a crescer os investimentos e as possibilidades de cooperação.

Já o tesoureiro da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Canadá, Vitor Severino, disse à Lusa que a escassez de mão de obra e a incerteza económica estão entre as principais preocupações das empresas luso-canadianas no Ontário.

"A preocupação que ouço com maior frequência é, por um lado, a escassez de mão de obra e, por outro, a incerteza económica geral causada pelo abrandamento da economia", afirmou.

Severino apontou ainda a tecnologia e o aumento do investimento na área da defesa, tanto no Canadá como na Europa, como uma das principais oportunidades ainda por explorar pelas empresas portuguesas e canadianas.

"Existe uma grande oportunidade para as empresas canadianas e portuguesas entrarem nesses mercados com novas tecnologias", considerou.

O responsável explicou que a câmara de comércio pretende aproximar os empresários dos decisores políticos e criar condições para contactos diretos entre empresas.

"Não abrimos as portas. Juntamos as pessoas para que possam abrir as portas umas às outras", resumiu.