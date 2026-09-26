BE pede medidas perante subida dos combustíveis na Madeira

O Bloco de Esquerda (BE) Madeira defendeu hoje medidas para aliviar o impacto da subida dos preços dos combustíveis e do aumento do custo de vida na Região, apontando ao Governo Regional a utilização dos mecanismos fiscais ao seu alcance.

A posição foi assumida por Dina Letra, coordenadora regional do BE, durante uma iniciativa realizada esta manhã junto a uma estação de serviço, no Funchal. A dirigente relacionou a subida dos combustíveis com o agravamento das despesas das famílias, a par do aumento dos preços da alimentação e da habitação.

“Mais uma vez, vamos ter um aumento dos preços dos combustíveis, o que é sempre uma péssima notícia para os madeirenses”, afirmou Dina Letra, acrescentando que “o preço dos alimentos, dos legumes, da carne, do peixe estão cada vez mais caros” e que também “o preço da habitação está cada vez mais caro”.

A dirigente bloquista apontou igualmente para os dados da inflação, defendendo que a Região enfrenta uma situação particularmente penalizadora para as famílias.

Dina Letra criticou a actuação do Governo Regional, sustentando que dispõe de mecanismos para reduzir a carga fiscal e que o diferencial fiscal de 30% previsto para a Região deveria ser utilizado para atenuar a pressão sobre os rendimentos.

“O que se exige é que esse governo o faça de imediato para que as famílias possam ter alguma folga neste período muito difícil”, vincou.

A coordenadora regional do BE defendeu ainda uma intervenção do Governo da República perante a subida dos combustíveis, considerando que as famílias não devem suportar os efeitos do agravamento dos preços.

Para Dina Letra, a resposta deve passar por medidas que permitam “mitigar de alguma forma essa escalada de preços que nos tem assaltado literalmente o bolso de todos nós”.