Porto Santo vai travar as trotinetes é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Câmara vai limitar o aluguer já no próximo ano. Entre 60% e 70% das evacuações médicas foram por acidentes com estes veículos.

Época de caça arranca sem coelhos é outro dos destaques desta edição. Caçadores queixam-se de escassez de animais. Venda de cartuchos caiu de 150 mil para apenas 20 mil.

Para ler também que a castanha desaparece com doença e falta de mão-de-obra. Menor produção, no Curral das Freiras, desde que há registos.

E, ainda, expedição para desvendar os segredos das Ilhas Desertas.

Por fim, do desporto, pleno de vitórias garante apuramento. Portugal vence Noruega (2-1) no Dragão e já está nos 'quartos' da Liga das Nações.

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