Exposição sobre Madeira e União Europeia 'viaja' até à Ribeira Brava

A exposição itinerante “A Madeira e a União Europeia”, promovida pelo eurodeputado madeirense Sérgio Gonçalves (PS) e pela Associação de Municípios, foi inaugurada esta tarde na Praça João Augusto Macedo, na Ribeira Brava, prosseguindo o roteiro que a vai levar a todos os concelhos da Região. A iniciativa integra as comemorações dos 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia.

A abertura da exposição contou hoje com a presença do presidente da Câmara da Ribeira Brava, Jorge Santos, que esteve acompanhado de outros autarcas, e do eurodeputado Sérgio Gonçalves, que apresentou os objectivos da exposição e enquadrou os principais momentos da relação da Madeira com a União Europeia.

Depois de passagens pelos concelhos de Machico, Santa Cruz, Funchal, Porto Santo e Câmara de Lobos, a exposição chega agora à Ribeira Brava com conteúdos infográficos que procuram tornar mais próxima e acessível a história da integração europeia e o reflexo desta no desenvolvimento da Madeira.

O percurso apresentado aborda temas como os tratados europeus, os fundos comunitários, a presença madeirense no Parlamento Europeu e o reconhecimento da Madeira enquanto região ultraperiférica, estatuto que permite enquadrar as especificidades do território no quadro legislativo europeu.

Citado numa nota divulgada pelo seu gabinete, Sérgio Gonçalves disse que esta iniciativa “tem permitido levar aos vários concelhos da Região uma reflexão sobre a importância da União Europeia na vida dos madeirenses e sobre a necessidade de continuar a defender instrumentos europeus capazes de responder às características próprias da Madeira, particularmente num momento em que se negoceia o futuro quadro orçamental europeu que ameaça retirar verbas à Região”.

Depois da passagem pela Ribeira Brava, a exposição seguirá em Novembro para a Ponta do Sol, dando continuidade ao roteiro regional.