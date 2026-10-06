O presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, já reagiu ao ‘explosivo’ comunicado de Cristiano Ronaldo sobre os motivos que levaram à saída do capitão da concentração da Selecção Nacional.

Para o máximo responsável pelo organismo que tutela o futebol madeirense, Cristiano Ronaldo deu um exemplo de humildade ao assumir os erros que cometeu.

“Agora que sabemos a versão do melhor jogador do mundo, depois de reconhecer que errou ao abandonar a selecção, e pediu desculpa a todos os portugueses e colegas de equipa, Cristiano Ronaldo põe a nu algumas faltas de palavra do treinador Jorge Jesus. Quem não se sente não é filho de boa gente! Portanto, mesmo depois de assumir esse erro, está inteiramente disponível para voltar à Selecção Nacional como tanto gosta de representar! Agora as portas estarão abertas para ultrapassar todo este episódio que em nada ajudou o futebol português”, sublinha Rui Coelho.