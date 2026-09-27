São Tomé e Príncipe escolhe hoje novo Parlamento

Mais de 146.000 eleitores são chamados a votar hoje em São Tomé e Príncipe em eleições legislativas, locais e regional (no Príncipe).

Concorrem a estas eleições quatro partidos com assento parlamentar: Ação Democrática Independente (ADI); Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP); a coligação Movimento de Cidadão Independentes/Partido de Unidade Nacional (MCI-PUN); e o Movimento Basta.

Outros três partidos sem assento parlamentar vão a votos: o Partido de Convergência Democrática (PCD), o Movimento Democrático Força da Mudança (MDFM) e o recém-criado Movimento Político Nossa Terra.

Para as legislativas estão em disputa 55 assentos da Assembleia Nacional e estão inscritos mais de 146 mil eleitores, um aumento de quase quatro mil em relação às eleições presidenciais de 19 de julho, quando foi reeleito Carlos Vila Nova, à primeira volta.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Os Video Music Awards da MTV vão regressar hoje a Los Angeles depois de nove anos em Nova Iorque, numa edição que conta com Madonna como a artista mais nomeada, seguindo-se Taylor Swift no pódio, com Snoop Dogg como anfitrião.

Madonna - com o disco "Confessions II" - não só lidera as nomeações, com 11 indicações, como está previsto atuar, 23 anos depois de um momento que se tornou viral antes das redes sociais, quando beijou Britney Spears e Christina Aguilera.

Por seu lado, Taylor Swift está nomeada em nove categorias, sendo aguardada, mas não confirmada, uma atuação por parte da artista.

DESPORTO

Portugal procura hoje fugir na liderança do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol, mas para isso tem de bater em Oslo a Noruega, seleção nórdica que está imbatível em casa desde 2023.

Bruno Fernandes, lesionado, é baixa quase certa na equipa de Portugal, enquanto Cristiano Ronaldo poderá iniciar a partida no banco de suplente. João Neves está garantido no 'onze'.

Na primeira ronda, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus como selecionador, a equipa das 'quinas' venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.

O guarda-redes Diogo Costa irá atingir a marca dos 50 jogos por Portugal e o mesmo poderá acontecer com Rafael Leão, caso o avançado seja utilizado

O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.

***

Vasco Vilaça, líder do ranking internacional de triatlo, pode tornar-se hoje o primeiro homem português campeão do Mundo, bastando-lhe o quinto lugar na superfinal de Pontevedra, em Espanha.

O atleta luso parte com alguma vantagem para o australiano Matthew Hauser, detentor do título, que precisa de vencer e colocar cinco atletas entre si e Vilaça.

No terceiro lugar, Ricardo Batista tem margem mais apertada, pois tem, muito próximos, o brasileiro Miguel Hidalgo, vice-campeão do mundo, e o francês Dorian Conix.

João Nuno Batista, 22.º do ranking mundial, e Miguel Tiago Silva, 58.º, completam o lote de Elites lusos na prova que principia às 17:00, horas de Lisboa.

Vanessa Fernandes, vice-campeã olímpica em Pequim2008, é a única portuguesa a ter dado a Portugal um título mundial nas Elites, em 2007.