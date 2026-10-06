Estrangeira fica encarcerada após despiste em Santa Luzia

Uma mulher estrangeira, de 55 anos, ficou encarcerada na sequência de um despiste de viatura ocorrido esta tarde na Rua de Santa Luzia, no Funchal.

O alerta foi dado cerca das 14 horas aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância e um veículo de desencarceramento para o local.

A vítima foi retirada da viatura pelos bombeiros, socorrida e transportada para as urgências do Hospital Central do Funchal.

A PSP também esteve no local, tendo tomado conta da ocorrência.