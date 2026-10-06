Estrangeira fica encarcerada após despiste em Santa Luzia
Mulher de 55 anos foi desencarcerada pelos bombeiros e transportada ao hospital
Uma mulher estrangeira, de 55 anos, ficou encarcerada na sequência de um despiste de viatura ocorrido esta tarde na Rua de Santa Luzia, no Funchal.
O alerta foi dado cerca das 14 horas aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que mobilizaram uma ambulância e um veículo de desencarceramento para o local.
A vítima foi retirada da viatura pelos bombeiros, socorrida e transportada para as urgências do Hospital Central do Funchal.
A PSP também esteve no local, tendo tomado conta da ocorrência.
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